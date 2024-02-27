4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor
- 1
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.
- 2
Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Bığbığı mevkisinde bulunuyor.
- 3
Boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.
-
- 4
İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor.
- 5
Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, "4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası" diye konuştu.
- 6