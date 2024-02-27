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        Haberler Yaşam 4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor

        4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor

        Adana'nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:50
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          Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Bığbığı mevkisinde bulunuyor.

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          Boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.

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          İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor.

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          Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, "4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası" diye konuştu.

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