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        Haberler Gündem İstanbul 4 asırlık çeşmenin bakımsızlığına tepki! | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki 4 asırlık çeşmenin bakımsızlığına tepki: Namazgah kısmına çöpler atılmış

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1615-18 yıllarında "öküz" lakabıyla bilinen 1. Ahmet'in damadı Sadrazam Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi çeşmenin bakımsızlığı ile bitişindeki özel mülk olan tarihi binanın dükkân olarak kullanılması tepki çekti. "Burası 3 kısımdan oluşmaktadır. Öndeki çeşme bölümü, arkasındaki namazgah ve yanda bulunan karagöz evi. Şu anda biraz bakımsız durumda. Çeşme yarım metre yerin altında kalmış. Namazgah kısmı kirli ve çöpler atılmış" diyen Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, geçen haziran ayında dükkan tabelalarının sökülmesiyle gündeme gelen tarihi yapıyla ilgili bilgi verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:53
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        • 1

          İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki tarihi çeşme bakımsızlığı ile bitişiğindeki yıllar önce satılan tarihi binanın dükkân olarak kullanılması tepki çekti.

        • 2

          İHA'nın haberine göre, Sultan 1. Ahmet'in damadı Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında namazgahlı çeşme ve karagöz evi yaptırıldı. Namazgahlı çeşme ve karagöz evi yıllar içinde atıl duruma düştü. 2010 yılında restore edilen tarihi yapılardan namazgahlı çeşmeye bitişik olan karagöz evi ise yıllar önce satışa çıkarılarak özel mülk oldu. Günümüzde esnafın kiraladığı tarihi yapı alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılıyor.

        • 3

          Tarihi namazgahlı çeşme, üzerine monte edilen tabelalar nedeniyle geçen haziran ayında sosyal medyada gündem oldu. Ardından tabelaları kaldıran belediye ekipleri, tarihi yapıdaki alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanını özel mülk olduğu için kapatamadı. Esnafın tepki gösterdiği 400 yıllık yapı havadan görüntülendi.

        • 4

          Tarihi yapı hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Mehmet Paşa'nın Sokullu Mehmet Paşa ile karıştırılmaması gerekiyor. İkisi farklı kişilik. Öküz Mehmet Paşa, 1. Ahmet ve 2. Osman döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı tarihi için önemli bir isimdir. Ayrıca 1. Ahmet'in kızıyla da evlenmiştir. Karagümrük semtinde doğmuştur. Babası öküz nalbantlığı yapıyor ve ondan dolayı bu lakabı alıyor. Genç yaşlarda saraya giriyor. Enderun mektebinde eğitim almıştır. Yıllar geçtikçe rütbe atlıyor ve en son sadrazamlık makamına kadar gelmiştir. Osmanlı'nın çeşitli yerlerine tarihi eserler yaptırmıştır" dedi.

        • 5

          Ömer Faruk Yavaşçay, "Tarihi eserlerden birisi de arkamızda görünen çeşmedir. Burası 3 kısımdan oluşmaktadır. Öndeki çeşme bölümü, arkasındaki namazgah ve yanda bulunan karagöz evi. Eserler 1615 ve 1618 yılları arasında yapılmıştır. Şu anda biraz bakımsız durumda. Çeşme yarım metre yerin altında kalmış. Namazgah kısmı kirli ve çöpler atılmış. Ayrıca karagöz evi de lastikçi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

        • 6

          "Çeşme kamu yapısı arkasında bulunan yapılar ise özel mülk" diyen Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay şunları söyledi: "Buradaki esnaf sıkıntı yaşamakta. Kamunun esnafla bir araya gelerek bir çözüm oluşturması gerekiyor. Çünkü esnafında tabelaları indirilmiş bu durumdan şikayet ediyorlar. Yani buralarda hoş olmayan görüntüler var bunların giderilmesi gerekiyor."

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