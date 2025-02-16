39. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Fenerbahçe Beko, 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek şampiyon oldu.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.

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Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.

Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN EKİP ANADOLU EFES Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Kupada 17 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım olmuştu. REKLAM Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon ise çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti.

19 YIL ARA VERİLDİ İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi. Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı. Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı. Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle: Sezon Yer Final Sonuç 1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76 1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67 1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56 1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83 1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69 1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69 1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56 1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71 1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64 1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76 1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54 1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63 1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71 1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67 1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75 1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54 2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78 2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74 2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63 2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74 2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41 2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68 2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59 2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61 2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70 2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor 72-68 2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72 2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74 2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57 2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65 2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60 2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65 2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66 2017-18 İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61 2018-19 Ankara FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-70 2019-2020 Ankara FENERBAHÇE-Darüşşafaka 74-71 2021-2022 Bursa ANADOLU EFES-Fenerbahçe 86-72 2023-2024 Konya FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-67 2024-2025 Şanlıurfa FENERBAHÇE-Beşiktaş 104-81