        37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

        37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

        İstanbul, 24 Ağustos 2025 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 81 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücü, Asya ile Avrupa'yı kulaçlarıyla birleştirdi. Yüzücüler yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda, Boğaz'ın akıntılarıyla mücadele ederek kıyasıya yarıştı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 13:48 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:48
        37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, organizasyonu yerinde takip etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yarıştı.

        Yarışın erkekler genel klasmanında Doğukan Ulaç, 56 dakika 49 saniyelik süresiyle birinci oldu. Gökhan Yiğitoğlu, 56 dakika 50 saniyeyle ikinci, Mehmet Çağlar da 58 dakika 18 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

        Kadınlar genel klasmanda ise Su İnal, 58 dakika 54 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yerleşti. Eylül Nisa Ayçetin 1 saat 1 dakika 13 saniye ile ikinci, Hilal Zeyneb Saraç da 1 saat 2 dakika 21 saniye ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

        İLK ORGANİZASYON 1989'DA DÜZENLENDİ

        Organizasyon, TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmişti.

        Yarışı tamamlayan yüzücülerin 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikasıyla ödüllendirildiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019'da ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde de birinciliği elde etmişti.

