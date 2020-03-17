3600 Türk bu gece Avrupa'dan getiriliyor!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Avrupa'dan dönemeyen Türk vatandaşlarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yardım etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle İtalya'da öğrencilerimiz var. Öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere hem Milano hem Roma temsilcilerimiz kendilerine ulaşıyor, dertlerini dinliyor.

Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı varsa onları gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının ardından 15 Mart itibariyle 9 ülkeye uçuşlar durduruldu. Dün dönem isteyen vatandaşlarımızın başvuru yapmasını istedik. Dün akşam itibariyle başvurular tamamlandı. 3614 vatandaşımız başvurdu. Bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz 34 seferle.

Vatandaşlarımız döndükten sonra İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek. İçişleri Bakanımızın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli Valilikleri bunları koordine edecek. Sağlık Bakanlığı da doktor ve sağlık personelini temin ediyor.

Fas, 19 Mart itibariyle ülkesine gelecek tüm uçuşları durdurma kararı almıştı. Dünkü bir notayla bunu erkene aldıklarını söylediler. Bu nedenle 1500'e yakın vatandaşımızın Fas'ta olduğunu biliyoruz. Fas makamlarıyla da irtibat halindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız."