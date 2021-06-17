35 yaş ve üzeri Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.
Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 35 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
Bu kapsamda aşı randevusu alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, insanların aşıya olan ilgisinin SGK'lı çalışanların aşılama programına alınmasıyla daha da arttığını dile getirdi.
Sağlam, "Yaş sınırı olmadan SGK'lı insanlar aşı için hastanemize geliyor. Çok hızlı şekilde de yaş sınırı azaltıldı. Bugün 35 yaşa indi. Ciddi bir yoğunluk var hastanemizde. Randevu alıp hastanemize gelen insanlara hızlı bir şekilde aşılarını yapıyoruz" dedi.
Prof. Dr. Sağlam, Sağlık Bakanlığı'nın haziran sonunda 20 yaş üstü herkese aşı yapma hedefine ulaşacağını tahmin ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Toplumun yüzde 60'ını aşılayacak şekilde aşamaya gelirsek, tabii ki Bilim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda ağustos, eylül ayı gibi hızlı bir normale dönüş olabilir diye tahmin ediyorum. Günlük aşı kapasitemiz 6 bindi geçen hafta, bu hafta 12 bine çıkardık. Gerekirse bu kapasite artırabilir. Buna uygun zeminimiz var."
Aşı olmak üzere hastaneye gelerek ilk doz aşısını olan SGK'lı çalışan 23 yaşındaki Muhammed Işık, "Aşımı oldum. Tüm insanların da olmasını istiyorum. Covid-19 insanların iyice psikolojisini bozdu. Yaşam şekli gibi bir hale geldi. Bir an önce bitsin istiyorum" ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki Gökhan Günay da Covid-19'dan kurtulmak için aşı olunması gerektiğini dile getirerek, düşüncelerini şöyle anlattı: "Ben randevumu aldım online sistem üzerinden. İnsanlara da öneririm. Aile hekimliklerinden, özel hastanelerden randevularını alabilirler. Şu anda ben Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyim. Randevunuzu alıp geliyorsunuz, aşınızı oluyorsunuz. Çok da zahmetsiz bir şey. Çok yardımcı oluyorlar."
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