Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin '3391 Kilometre'nin imza gününde buluştular

        '3391 Kilometre'nin imza gününde buluştular

        Beyza Alkoç'un kitabı '3391 Kilometre'nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir'de imza günü organize edildi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı imza gününe filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak da yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        '3391 Kilometre'nin imza gününde buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyza Alkoç'un ‘3391 Kilometre’nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir'de bir AVM'de imza günü gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı, 2500 kitabın imzalandığı imza gününde filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak da yer aldı.

        Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak
        Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak

        OTTO Entertainment ve ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ adlı aşk filminin yapımında imzası bulunan Böcek Films’in yapımcılığında, 12 Ocak’ta gösterime girecek olan filmin 5 Ocak’tan itibaren ön satışları açıldı.

        Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Beyza Alkoç
        Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Beyza Alkoç

        '3391 KİLOMETRE'NİN KONUSU NEDİR?

        '3391 Kilometre', birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikâyesini konu alırken, başarılı oyunculuklar ve zengin prodüksiyonu ile sinema izleyicisine iyi bir seyirlik vadediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #3391 Kilometre

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Habertürk Anasayfa