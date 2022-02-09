Fenomen film yeniden çekiliyor

Tunç Başaran'ın yönettiği 1989 yapımı ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, kazandığı ödüllerle Türk sinemasının fenomen filmlerinden biri olmuştu.

‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, 62’nci Akademi Ödülleri'nde Türk sinemasının ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında Oscar aday adayı olarak seçilmişti.

Çekimleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde gerçekleşen ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’da başrolleri Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Sevgi Sakarya, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar ve Meral Çetinkaya paylaşmıştı.

5 yaşındaki bir çocuğun gözüyle kadınlar hapishanesinin ve sevginin öyküsünü anlatan ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, 33 yıl sonra yeniden çekilecek.

Yönetmenliğini, 1989 yapımı filmde 5 yaşındaki ‘Barış’ı canlandıran Ozan Bilen yapacak. 37 yaşında olan Bilen, telif haklarını aldığı filmin çekim hazırlıklarına başladı.

Oyuncu kadrosunu oluşturma çalışmalarına başlanan ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ için yaz aylarında sete çıkılması planlanıyor.