İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 642 bin 431, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 468 bin 586, toplam 9 milyon 111 bin 17, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 837 bin 195, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 262 bin 241, toplam 4 milyon 99 bin 436, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 297 bin 384, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 24 bin 730, toplam 3 milyon 322 bin 114 doz olarak kayıtlara geçti.

31 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

31 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanıyor.

30 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

30 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 197 milyon 70 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 209 bine, iyileşenlerin sayısı 178 milyon 367 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 494 bini, Hindistan'da 31 milyon 570 bini, Brezilya'da 19 milyon 797 bini ve Rusya'da 6 milyon 218 bini geçti.

ABD’de artışa geçen vakalar nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar aşı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için Moderna aşısını onayladı.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Antiller'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe, Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

İtalya'da hükümetin, salgınla mücadelede 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, ülkenin pek çok kentinde yeniden protesto edildi.

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 171 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, günlük vaka sayısı 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6 binin üzerinde kaydedildi.

Almanya'da salgında dördüncü dalganın başladığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da salgın nedeniyle 13 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının, Malezya Kralı'na danışılmadan iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.

Malezya Parlamentosunda iki çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, parlamento oturumları 2 Ağustos'a ertelendi.