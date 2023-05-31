Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto 31 Mayıs 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

31 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başladı. İşte 31 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 31.05.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
31 Mayıs 2023 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü canlı yayında açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen 31 Mayıs 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

31 MAYIS 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

1 - 7 - 10 - 30 - 49 - 66

JOKER 46 + SÜPERSTAR 43

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeniçeri hamamı definecilerin kurbanı
Yeniçeri hamamı definecilerin kurbanı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile görüştü
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile görüştü
Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü
Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.