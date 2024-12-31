Bugün ne günü? 31 Aralık tarihindeki özel günler
Yılın son gününe girilirken, 31 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 31 Aralık'ta dünyada kutlanan özel günler...
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Aralık ayında son güne girildi. Bu kapsamda 31 Aralık'ta dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. "31 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
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31 ARALIK NE GÜNÜ?
1759 - İrlandalı girişimci Arthur Guinness, Dublin'de St. James Gate'deki boş bir bira fabrikasını 9000 yıllığına kiralayarak burayı dünyanın en büyük bira fabrikasına dönüştürme yolunda ilk adımı attı.
1808 - Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac, sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline getirdi.
1879 - Thomas Edison, elektrik ampulunu kamuya tanıttı.
1890 - New York'taki Ellis Adası, kapılarını ABD'ye gelmek isteyen tüm göçmenlere açtı.
1892 - Deutsche Bank'ın da katılımcısı olduğu grubun yaptığı demiryolu Ankara'ya ulaştı.
1921 - Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.
1939 - İstanbul-Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.
1946 - ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşının bittiğini resmen açıkladı.
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1960 - Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete girdi.
1979 - İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi kuruldu.
1985 - Pakistan'da 8,5 yıldan beri yürürlükte bulunan sıkıyönetim kaldırıldı.
1990 - Microsoft tarafından Windows 3.0 piyasaya sürüldü.
1994 - Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği'ne üye oldu. Birliğin üye sayısı 15 oldu.
1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ani bir kararla istifa etti ve görevini Başbakan Vladimir Putin'e devredeceğini söyledi.
2012 - Maya halkının hazırlamış olduğu Maya takviminin son günü.
2019 - Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir Koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu.
2019 - Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı gerçekleşti.
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