Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü?

        Bugün ne günü? 31 Aralık tarihindeki özel günler

        Yılın son gününe girilirken, 31 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 31 Aralık'ta dünyada kutlanan özel günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 01:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aralık ayında son güne girildi. Bu kapsamda 31 Aralık'ta dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. "31 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...

        • 2

          31 ARALIK NE GÜNÜ?

          1759 - İrlandalı girişimci Arthur Guinness, Dublin'de St. James Gate'deki boş bir bira fabrikasını 9000 yıllığına kiralayarak burayı dünyanın en büyük bira fabrikasına dönüştürme yolunda ilk adımı attı.

          1808 - Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac, sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline getirdi.

          1879 - Thomas Edison, elektrik ampulunu kamuya tanıttı.

          1890 - New York'taki Ellis Adası, kapılarını ABD'ye gelmek isteyen tüm göçmenlere açtı.

          1892 - Deutsche Bank'ın da katılımcısı olduğu grubun yaptığı demiryolu Ankara'ya ulaştı.

          1921 - Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.

          1939 - İstanbul-Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.

          1946 - ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşının bittiğini resmen açıkladı.

        • 3

          1960 - Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete girdi.

          1979 - İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi kuruldu.

          1985 - Pakistan'da 8,5 yıldan beri yürürlükte bulunan sıkıyönetim kaldırıldı.

          1990 - Microsoft tarafından Windows 3.0 piyasaya sürüldü.

          1994 - Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği'ne üye oldu. Birliğin üye sayısı 15 oldu.

          1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ani bir kararla istifa etti ve görevini Başbakan Vladimir Putin'e devredeceğini söyledi.

          2012 - Maya halkının hazırlamış olduğu Maya takviminin son günü.

          2019 - Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir Koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu.

          2019 - Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı gerçekleşti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Habertürk Anasayfa