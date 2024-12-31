1960 - Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete girdi.

1979 - İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi kuruldu.

1985 - Pakistan'da 8,5 yıldan beri yürürlükte bulunan sıkıyönetim kaldırıldı.

1990 - Microsoft tarafından Windows 3.0 piyasaya sürüldü.

1994 - Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği'ne üye oldu. Birliğin üye sayısı 15 oldu.

1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ani bir kararla istifa etti ve görevini Başbakan Vladimir Putin'e devredeceğini söyledi.

2012 - Maya halkının hazırlamış olduğu Maya takviminin son günü.

2019 - Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir Koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu.

2019 - Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı gerçekleşti.