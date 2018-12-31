Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı. 31 Aralık 2018 Milli Piyango sonuçları için Milli Piyango İdaresi tarafından son dakika duyurusu yayımlandı. İşte ilk sonuçlar.

ÇEKİLİŞ BAŞLADI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak.

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MİLLİ PİYANGO İDARESİ AÇIKLAMASI

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi:

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecekleri aktarılan duyuruda, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

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