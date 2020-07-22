İncirliova'nın kırsal Dereağzı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi köprü, büyük önem taşıyor. İkizdere Çayı üzerinde kurulu olan, Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda yapıldığı bilinen 'çatma köprü', Aydın'ın Yunan işgali döneminde büyük öneme sahipken, savaş döneminde zarar gördü.
DHA'nın haberine göre eski Aydın- İzmir hattı üzerinde1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü, son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına 1985'li yıllarda yeni köprü yapıldı. Böylelikle tarihi köprünün görevini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere Çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca, tarihi köprü de kaderine terk edildi.
Her geçen gün biraz daha çöken 3 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. İkizdere Köprüsü adı ile bilinen tarihi kayıtlarda 'Çatma' köprüsü olarak da geçen köprünün, o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 4 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi. Köprünün restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacağı kaydedildi.
BÖLGENİN TEK TARİHİ YERİ
Köprünün tamamlanmasının ardından turizme açmayı hedeflediklerini belirten Dereağzı Mahalle Muhtarı Celal Menderes, "Burası Osmanlı Dönemi'nde yapılmış çok eski ve tarihi bir köprüdür. Bu köprünün özelliği eski Aydın-İzmir karayolu olarak kullanılan yolun üzerinde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerleri bu yolu kullanmış. Savaş sırasında büyük zarar görmüş. Bunun yanında köprü çevresinde definecilerde kazı yaparak, büyük zararlar verdi. Köprü şu an harap bir hale geldi. Ben de buranın yeniden ayağı kaldırılması için 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdim. Verdiğimiz dilekçe üzerine Karayolları ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle köprüde çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalarda 4 yıl içerisinde eski haline getirilerek, faaliyete geçecek. Mahallemizde turizm amaçlı bu köprü ve bir de ballı kaya dediğimiz yer var. Köprüdeki çalışmalar bittikten sonra burayı turizme açmayı düşünüyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!