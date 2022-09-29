DHA'nın haberine göre 4 kuşaktır değirmeni ailesinin işlettiğini, 13 yaşındayken çalışmaya başladığı değirmeni şimdilerde kendisinin çalıştırdığını belirten Temel Uzun, hem Nüğürcük´ten hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşların buğdaylarını öğüterek un haline getiriyor.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Hasat mevsimiyle birlikte yaklaşık 3 ay boyunca geleneksel usullerle un öğüten değirmene vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Kışlık un ihtiyaçlarını karşılamak için buğdayını elektrikli değirmenler yerine Uzun´un değirmenine getiren vatandaşlar, daha sağlıklı olduğu için böyle bir tercih yaptıklarını ifade etti.

İlçe merkezinden buğdayını değirmene getiren Salih Macit, "Su değirmeni tamamen doğal ve kepekli un öğütüyor. Çok sağlıklı olduğu için tercih ediyoruz. İlçemizde tek bu değirmen kaldı" dedi.

Su değirmeninin unu yakmadan öğüttüğünü söyleyen Ahmet Aktürk ise "Bu değirmenin özelliği buğdayı yakmadan öğütüyor olması. Kepeği ile öğüttüğü için daha sağlıklı oluyor. Bu undan üretilen kepekli ekmek de çok daha yumuşak, daha özlü olur. Un değerini kaybetmez. Elektrikli değirmenler buğdayı yakarak öğüttüğü için unun özelliği kayboluyor" diye konuştu.