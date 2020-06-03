Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı.
İHA'nın haberine göre Kelkit Çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya Barajı'nın su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.
Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapıldığı iddia edilen cami de suların dolmasıyla gözden kayboldu.
Geçtiğimiz yıl, 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarak görüntülenen tarihi cami bu yıl suların dolmasıyla tekrardan gözden kayboldu.
Havadan görüntülenen tarihi caminin sadece üst duvar kısmı görüldü.
SU DOLDU, TARİHİ CAMİ KAYBOLDU
İlçe sakinleri suların dolmasıyla tarihi caminin kaybolduğunu belirterek, “Caminin Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaptırıldığı söylenmektedir. Daha önce burası yerleşim yeri, köydü. Barajın gelmesiyle birlikte köyler daha yüksek tepelere taşındı. Tarihi caminin de sadece çatısı kaldı. Duvarları falan duruyordu. Suların dolması ile birlikte cami kaybolmak üzere. Tamamen sular altında şu an. Tahmini 50 metre kadar daha sular yükselir” dedi.
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