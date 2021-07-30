Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896 üçüncü doz olmak üzere 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

30 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

29 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 197 milyon 70 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 209 bine, iyileşenlerin sayısı 178 milyon 367 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 494 bini, Hindistan'da 31 milyon 570 bini, Brezilya'da 19 milyon 797 bini ve Rusya'da 6 milyon 218 bini geçti.

ABD’de artışa geçen vakalar nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar aşı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için Moderna aşısını onayladı.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Antiller'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe, Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

İtalya'da hükümetin, salgınla mücadelede 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, ülkenin pek çok kentinde yeniden protesto edildi.

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 171 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, günlük vaka sayısı 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6 binin üzerinde kaydedildi.

Almanya'da salgında dördüncü dalganın başladığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da salgın nedeniyle 13 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının, Malezya Kralı'na danışılmadan iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.

Malezya Parlamentosunda iki çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, parlamento oturumları 2 Ağustos'a ertelendi.