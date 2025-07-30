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        Haberler Bilgi Gündem 30 Temmuz Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul il il hava tahminleri açıklandı!

        30 Temmuz güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        30 Temmuz güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 30 Temmuz Çarşamba bugün hava nasıl, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:46
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        • 1

          Hava durumuna ilişkin sorgulamalar günün ilk saatleri itibarıyla artış gösteriyor. Ağustos ayına sayılı gün kala hava sıcaklıkları artmaya devam ederken güncel uyarılar ve yağış durumları merak ediliyor. Peki, 30 Temmuz Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 25°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 22°C, 38°C

          Az bulutlu ve açık.

          İZMİR 25°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık.

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