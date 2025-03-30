30 Mart Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan dolu maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 30 Mart 2025 Pazar listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 30 Mart Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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30 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de ise bayram nedeniye karşılaşma oynanmayacak. LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Mart bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
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LA LİGA
15.00 Getafe- Villarreal (S Sport, EXXEN)
17.15 Barcelona- Girona (S Sport, EXXEN)
19.30 Ath. Bilbao- Osasuna (S Sport, EXXEN)
19.30 Valencia- Mallorca (S Sport 2)
22.00 Real Betis- Sevilla (S Sport, EXXEN)
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SERİE A
13.30 Cagliari- Monza (S Sport, EXXEN)
16.00 Fiorentina- Atalanta (S Sport, EXXEN)
19.00 Inter- Udinese (S Sport, EXXEN)
21.45 Napoli- Milan (S Sport, EXXEN)
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LİG 1
16.00 Touluse- Brest (beIN Sports 4)
18.15 Auxerre- Montpellier (beIN Sports 5)
18.15 Angers- Rennes (beIN Sports 2)
18.15 Le Havre- Nantes (beIN Sports 4)
21.45 Lille- Lens (beIN Sports 3)
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BUNDESLİGA
16.30 Freiburg- Union Berlin (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)
18.30 Borussia Dortmund- Mainz (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 2)