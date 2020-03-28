Türkiye'de büyükşehir belediyeleri hangileri? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yurtdışı uçuş yasağı, şehirlerarası seyahat yasağı gibi yeni kararlar 30 büyükşehirde uygulanacak. Peki, 30 büyük şehir hangileri? İşte detaylar....

TÜRKİYE 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 2020

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

30 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır

4- Piknik alanları, ören yerleri hafta içi kapalı olacak, hafta sonunda toplu halde bulunulmayacaktır.

5- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

6- Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak

Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.



Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.

Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız." dedi.