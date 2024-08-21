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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Cuma yarım gün mü, özel sektör ve kamu kurumları çalışıyor mu?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü?

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları devam ederken, "30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında işi olanlar ve tatil planı yapanlar için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:22
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        • 1

          30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk defa 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlacanak. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Cuma resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

        • 2

          30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

          Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2024 Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.

        • 3

          Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2024 Cuma günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.

        • 4

          30 Ağustos’un sona ermesinin ardından yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kalacak.

        • 5

          29 Ekim 2024 günü ise Salı gününe denk geleceği için bankalar ve birçok kamu kurumu kapalı konumda olacak.

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