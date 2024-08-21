30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk defa 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlacanak. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Cuma resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...