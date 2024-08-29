30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Yıldızları ne zaman, saat kaçta ve nerede gösteri uçuşu yapacak?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TÜRK YILDIZLARI NE ZAMAN GÖSTERİ YAPACAK?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gösteri uçuşları yapacak. Bu zamana kadar Türk Yıldızları birçok kez prova uçuşu gerçekleştirdi ve Valilik, vatandaşlara çıkan sesten ötürü tedirgin olmamaları için uyardı.