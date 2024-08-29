30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Yıldızları ne zaman, saat kaçta ve nerede gösteri uçuşu yapacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu sene de Türk Yıldızları gösteri uçuşları ile görkemli bir görsel şenliğe imza atacak. Ankara Valiliği, gösteri uçuşlarının saatini ve yerini paylaştı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Yıldızları gösteri programı...
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Yıldızları gösteri uçuşları düzenleyecek. Ankara Valiliği tarafından paylaşılan programa göre; Türk Yıldızları önce Anıtkabir'in üzerinde ardından da Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşu düzenleyecek. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Yıldızları gösteri uçuşları programı...
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TÜRK YILDIZLARI NE ZAMAN GÖSTERİ YAPACAK?
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gösteri uçuşları yapacak. Bu zamana kadar Türk Yıldızları birçok kez prova uçuşu gerçekleştirdi ve Valilik, vatandaşlara çıkan sesten ötürü tedirgin olmamaları için uyardı.
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TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞLARI SAAT KAÇTA?
Türk Yıldızları gösteri uçuşu ilk önce Anıtkabir üzerinde yapılacak. Saat 12.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek uçuş sonrasında Türk Yıldızları saat 18.00'de, Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde başka bir uçuş gösterisi daha yapacak.
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Cuma günü gerçekleşecek gösteri uçuşu öncesinde Türk Yıldızları, bugün saat 18.00'de Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde prova uçuşu yapacak.