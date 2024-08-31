30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

MUSTAFA SANDAL



Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Sandal sahne aldı. Sandal, uzun süredir Bursa'ya gelemediğini, bu nedenle kenti özlediğini belirtti. Âşık olduğu için bu mesleği seçtiğini anlatan Sandal, şunları kaydetti: İnsanın kendini tekrara düşürmesi, insanın biraz mesleğiyle tembelleşmesi normaldir, doğaldır. Ben şükürler olsun farkındalığımla, ailemden aldığım eğitimle, kendi genel kültür ve eğitimimle o illüzyona düşmemek konusunda çok doğru hamleler yaptım. Kendimi yenilemek, tazelemek, kendimi tekrardan keşfetmek, kendimi daha ileri götürmek, mesleğimde her zaman heyecanlı kalmak... Bir insan eğer bir mesleği çok seviyorsa o mesleğe kalbini, gönlünü vermişse o zaman gereğini yapacak. Ben de buna özen gösteriyorum. Seyirciye layık olmaya çalışıyorum. Kendimi konfor alanından başka yerlere götürüp geliştirmeye özen gösteriyorum. Dinleyenlere, izleyenlere, sürekli bir Mustafa Sandal hikayesinin farklı açılarını vermeye gayret ediyorum.