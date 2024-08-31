30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü yurt genelinde kutlandı. Ünlü şarkıcılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu
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ATA DEMİRER
Yaz boyunca Ata Demirer Gazinosu ile turnede olan Ata Demirer, yaz turnesinin finalini, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği gösteriyle yaptı. Ata Demirer, coşkulu seyircilerin eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için sahnede Türk Bayrağı dalgalandırdı.
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MUSTAFA SANDAL
Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Sandal sahne aldı. Sandal, uzun süredir Bursa'ya gelemediğini, bu nedenle kenti özlediğini belirtti. Âşık olduğu için bu mesleği seçtiğini anlatan Sandal, şunları kaydetti: İnsanın kendini tekrara düşürmesi, insanın biraz mesleğiyle tembelleşmesi normaldir, doğaldır. Ben şükürler olsun farkındalığımla, ailemden aldığım eğitimle, kendi genel kültür ve eğitimimle o illüzyona düşmemek konusunda çok doğru hamleler yaptım. Kendimi yenilemek, tazelemek, kendimi tekrardan keşfetmek, kendimi daha ileri götürmek, mesleğimde her zaman heyecanlı kalmak... Bir insan eğer bir mesleği çok seviyorsa o mesleğe kalbini, gönlünü vermişse o zaman gereğini yapacak. Ben de buna özen gösteriyorum. Seyirciye layık olmaya çalışıyorum. Kendimi konfor alanından başka yerlere götürüp geliştirmeye özen gösteriyorum. Dinleyenlere, izleyenlere, sürekli bir Mustafa Sandal hikayesinin farklı açılarını vermeye gayret ediyorum.
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ZEYNEP BASTIK
30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Zafer Korteji renkli görüntülere sahne olurken, sonrasında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahne aldı.
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NİLÜFER
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da sahne aldı. Sanatçıya eşlik eden Bursalılar, konser sonunda Nilüfer'i uzun süre alkışladı.
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MOR VE ÖTESİ
Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı. Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Grup; 'Bir Derdim Var', 'Oyun Bozan', 'Cambaz' gibi sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi. Söylenen şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
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MABEL MATİZ
Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yılını Mabel Matiz konseriyle kutladı.
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MELEK MOSSO
Melek Mosso, Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konsere Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya Belediyesi'nin bahçesini dolduran binlerce vatandaş, Melek Mosso’nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
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EDİP AKBAYRAM
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılan Denizlililer, Edip Akbayram’ın şarkıları ile unutulmaz bir bayram coşkusu ve sevincini yaşadı.
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OĞUZHAN KOÇ
30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla gerçekleştirilen konserlerle kutlandı. Oğuzhan Koç Hasköy Sahil’de düzenlenen konserde Beyoğlululara unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.
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TAN TAŞÇI
Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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SABAHAT AKKİRAZ
Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde Amasya'da sahne aldı. Amasyalılara seslenen Akkiraz; “Her zaman bu aşk şehrinde olmaktan mutlu olmuşumdur. Her vesilesiyle, bayram vesilesiyle sizler birlikte olduğum için çok mutluyum. Türk'ün en büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne saygıyı ve sevgiyi ilelebet güzel yaşamı, nasıl isteriz biliyor musunuz? Türkülerle, davullarla, zurnalarla, bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz” diye konuştu.