30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tatil mi, kaç gün tatil?
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanacak. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle 2024 Resmi tatiller listesi araştırılmaya başlandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında işlemleri olan vatandaşların yanı sıra tatil planı yapmak isteyenler ''30 Ağustos resmi tatil mi?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tatil mi, kaç gün tatil? İşte 30 Ağustos tatil mi sorusunun yanıtı...
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30 Ağustos 1922 tarihi, Türk milletinin küllerinden doğuşunu simgeleyen kutlu gün olarak tarihe geçti. Zafer Bayramı tam 102 yıldır kurtuluşun simgesi olarak kutlanıyor. Takvime göre, 30 Ağustos bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta içi olması sebebiyle devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar ve çalışanlar ‘’30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, kaç gün, nereler kapalı olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos tatil mi? İşte cevabı!
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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2024 Cuma günü resmi tatil olacak.
Kamu çalışanları 30 Ağustos günü izinli olacakken bu durum özel sektör için değişiklik gösterecek.
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30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Böylelikle haftasonu çalışmayanlar, Cuma günü ile birlikte 3 gün izin yapmış olacak.
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30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatil olduğu için banka, noter, hastane, PTT, belediye, valilik gibi kamu kurumları kapalı olacak.
Hastanelerin sadece acil bölümleri hizmet verecek. İlaç satın almak isteyenler için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
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30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.
Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)
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