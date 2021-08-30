Korona vaka sayısı 30 Ağustos verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşansa da vefat sayılarındaki artış sürüyor. İşte en güncel korona virüs tablosu...
30 AĞUTSOS KORONA VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
29 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI
Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 283 bin 250 testte 19 bin 557 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 401 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 929 bin 111, 2'nci dozda 36 milyon 765 bin 581 ve 3'üncü dozda 8 milyon 394 bin 223 olmak üzere toplam 93 milyon 318 bin 338 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
'BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.
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