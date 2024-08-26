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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Otobüs, metrobüs, marmaray 30 Ağustos’ta bedava mı? İBB açıkladı

        30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İBB açıkladı

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biri olarak kabul ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:36
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        • 1

          30 Ağustos’ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücretli olup olmayacağı belli oldu. İşte "30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusunun cevabı

        • 2

          30 AĞUSTOS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSIZ Mİ, BEDAVA MI?

          İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

          Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

        • 3

          İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

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