3 yaşındaki bebek sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

Tokat'da 3 yaşındaki Ahmet Cabir Kılıç, evde soba nedeniyle çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
Yangın, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Örtmeliönü Şehit Mühittin Türk Sokak'ta Kılıç ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde yaşandı.
Tekstil işçisi Melih Kılıç'la evli 2 çocuk annesi Yasemin Kılıç, iddiaya göre mutfakta yemek yaparken, oturma odasındaki sobayı yakarak küçük oğlu Ahmet Cabir'i oyun oynaması için içeride bıraktı.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU
Bir süre sonra komşuları evin penceresinden duman çıktığı fark etti. Yardıma koşan komşular, Yasemin Kılıç ve yanındaki büyük oğlu Mert Kılıç'ı (7) evden çıkardı. Olay yerine gelen mahalle muhtarı Ali Yiğitoğlu eve girip, yanan odada yaralı haldeki Ahmet Cabir Kılıç'ı çıkardı.
Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Talihsiz çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda derin yanıklar bulunan Ahmet Cabir, buradaki müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Küçük Ahmet Cabir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi, Ankara'da yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Ahmet Cabir'in cenazesinin yarın merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
"O ANKİ DUYGULARIMI ANLATAMAM"
Mahalle muhtarı Ali Yiğitoğlu, "Benim evim bir arka sokakta, buraya bağırtılara geldim. Geldiğimde camdan alevler fışkırıyordu. Çocuğu kurtarmak için millet teşebbüste bulunuyor ama başaramıyor. Geldiğimde 'çocuk içeride yanıyor' dediler. Birinci müdahalede çocuğu alamadım. İçeriye dumandan girilmiyor. Annesi feryat edince insan dayanamıyor. İkinci teşebbüsümde telefonun ışığının faydası olmasa da içeri girdik. Ama o anki duygularımı anlatamam. Çocuğu buldum, aldım, dışarı çıkardım. Çocukta yanıklar vardı. Ambulansa teslim ettim. İlk müdahalesini yaptılar. Ankara'ya sevk ettiler. Maalesef Ankara'da vefat etmiş. Hüzünlü bir durum" dedi.
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