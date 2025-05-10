Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        78
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        38
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig'de play-off 3. tur programı açıklandı - Futbol Haberleri

        3. Lig'de play-off 3. tur programı açıklandı

        HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalının canlı yayınlayarak futbolseverlerle buluşturduğu 3. Lig'de play-off 3. tur maçlarının programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Lig'de play-off 3. tur programı açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        3. Lig'de play-off 3. tur maçlarının programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk maçlar 15 Mayıs Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu turu geçen takımlar final oynamaya hak kazanacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        1. Maçlar

        15 Mayıs Perşembe:

        16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

        16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

        16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Boluca)

        16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim)

        REKLAM

        2. Maçlar

        19 Mayıs Pazartesi:

        15.30 Sebat Gençlikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

        16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

        16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Hüsnü Uğural)

        20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa