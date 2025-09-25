4 ilde alevler yükseldi

İstanbul, Burdur, Çankırı ve Amasya'da alevler yükseldi.

İSTANBUL

Büyükçekmece'de, göl kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece Gölü kenarında, 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızlı yayılan yangın için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BURDUR

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mamak köyünde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AMASYA

Amasya'nın Taşova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uluköy Yolu mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yan tarafta bulunan kontrplak fabrikasına sıçramadan söndürüldü. ÇANKIRI Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve 3 helikopter sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin katıldığı bildirildi. Fotoğraf: AA