3 gece süren hırsızlık şoke etti!

Olay ilçedeki Zahire Pazarı’nda yaşandı. Hırsızlar 3 gece üst üste farklı saatlerde buğday ambarına geldi. Çuvallara doldurdukları buğdayı araçlarına yükleyip kaçtı.

Sırıberk Arslan'ın haberine göre, iş yeri sahibi Çağrı Güçlü, iş yerinden buğdayının eksildiğini son gün fark edip güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı.

4 kişinin buğdayını çaldığını anlayan Güçlü, soluğu karakolda aldı. Yaklaşık 10 tonluk buğday hırsızlığıyla ilgili polis inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamaya çalışıyor.