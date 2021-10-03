Korona vaka sayısı 3 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise vaka sayıları ise 30 bin sınırındaki seyrini sürdürüyor. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 3 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 3 Ekim Pazar günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

2 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 2 Ekim tarihi itibariyle Türkiyede son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bir günde toplam 352 bin 162 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

"SONBAHAR, KIŞ ŞARTLARINDA SALGINLA MÜCADELE BİRAZ DAHA ZOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 27 bin 973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

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