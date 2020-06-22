3 ders sınavı nedir, 3 ders sınavı ne işe yarar, 3 ders sınavına kimler katılabilir gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız

3 ders sınavı nedir?

3 ders sınavı Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir sınav sistemidir. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklamada Açıköğretim sistemine kayıtlı olan 2 milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren güzel bir haber vermiştir. Bu haber Açıköğretim iktisat ve işletme Fakültesinden mezun olmasına karşı tek ders olarak kalmış öğrencilerin dönemi uzatmamaları için uygulanan bir yöntemdir.

3 ders sınavına kimler katılabilir?

Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı olan öğrenciler bölüm programlarında tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin 3 ders sınavına girebilecekleri açıklanmıştır. Öğrencinin 3 ders sınavına girebilmesi için bazı şartları vardır. Öğrenci, öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Geçememiş veya başarısız olduğu dersten (YZ) harf notu alan öğrenci 3 ders sınav hakkı tanınamaz. Aynı şekilde uygulamalı dersler içinde üç ders sınav hakkı tanınmaz.

3 ders sınavına notu dönem sonu sınav notu yerine geçmektedir. Öğrencinin başarı notu 3 ders sınavı, uygulanan her bir ders için ayrı ayrı olmak üzere dönem için notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik kısımları dikkate alarak belirlenir. Öğrencinin harf notları esas alınır. Her ne sebep olursa olsun 3 ders sınavına katılamayan öğrenciler için sonradan ayrı olarak bir sınav yapılamaz

Üç ders sınav hakkı her senenin Temmuz ayında gerçekleştirilir. Tarihler AÖF internet sitesi üzerinden her yıl olarak değişebilir.