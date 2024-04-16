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        Haberler Gündem 3 çocuk babası alevlerin arasında kaldı - İzmir son dakika haberleri

        3 çocuk babası alevlerin arasında kaldı!

        İzmir'de, tek katlı evde çıkan yangında 3 çocuk babası, 43 yaşındaki Muhsin Ülker hayatını kaybetti. Ülker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:54
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        3 çocuk babası alevlerin arasında kaldı!
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        İzmir'de yürekleri yakan olay, Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

        ALEVLER TÜM EVİ KAPLADI

        DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

        EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK BABASI ÖLDÜ

        1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, evde bulunan Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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