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        Haberler Yaşam 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski batığında 30 bakır külçe bulundu

        3 bin 600 yıllık dünyanın en eski batığında 30 bakır külçe bulundu

        Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3 bin 600 yıl önce fırtına nedeniyle batan ve dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'ndan, 25'er kiloluk 30 bakır külçe çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, "Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular vergisini bakır külçelerle ödemiş" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:19
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        Dünyanın en eski batığında bulundu!
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        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Sualtı Arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığındaki ekip, Antalya kıyılarında su altı keşif ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

        Dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın 50 metre derinlikte yürütülen su altı arkeolojik kazılarında, tarihi kalıntılara ulaşıldı.

        300 metreye indirilen robotlardan da destek alınarak yapılan çalışmalarda, 3 bin 600 yıl önce battığı belirlenen gemide bakır külçeler bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan kazılardan bu yılkinin 2 ay sürdüğünü belirten Doç. Dr. Öniz, gemiden çıkarılan bakır külçelere dikkati çekti. Doç. Dr. Öniz, Kıbrıs'taki bakır madenlerinden alınan külçeler halindeki bakırı batıdaki bir limana götürmek üzereyken geminin fırtına nedeniyle battığının tespit edildiğini söyledi.

        "ÇANAK ÇÖMLEK GİBİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

        Doç. Dr. Öniz, "Külçelere dökülen bakır madenini götürürken gemi fırtına nedeniyle batıyor. Dünyanın en eski ticaret gemisi batığı. O dönemle ilgili bu gemi içindeki eserlere bakınca ticaretiyle ilgili bilgiler elde ediyoruz" dedi. Bakır külçelerin önemini de anlatan Doç. Dr. Öniz, "Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular vergisini bakır külçelerle ödemiş. Asıl kullanım amacı yeniden eritilip, heykel, silah, çanak çömlek gibi ürüne dönüştürülüyor. Ortalama 25 kilogramlık ağırlığa sahip, 45 santimetre uzunluğunda külçeler" dedi. Öte yandan gemiden bakır külçeler dışında bir amforaya (testi) ait parçalar ile gemidelerin şahsi eşyaları da gün yüzüne çıkarıldı.

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        #Antalya
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