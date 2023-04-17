3 Bas Grubu 'Salı Resitalleri'nde

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Şişli Belediyesi tarafından klasik müzik yazarı ve programcısı Serhan Bali’nin sanat yönetmenliğinde her ayın iki salı akşamı düzenlenen Salı Resitalleri’nde; ülkemizin seçkin müzisyenleri yerli ve yabancı bestecilerin klasik müzik eserlerinin yanı sıra; farklı müzik türlerinde bu topraklarda yüzyıllar boyu üretilen zengin birikimi de sahneye taşınıyor.

18 Nisan Salı günü saat 20.30’da Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Salı Resitalleri’nin bu haftaki konuğu; son yıllarda hazırladıkları renkli programlar ve verdikleri keyifli konserlerle ses getiren işlere imza atan 3 Bas Grubu. Alanlarında önemli yerlere gelmiş üç seçkin opera sanatçısı olan; Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş’tan oluşan 3 Bas, konserde dinleyenlerine yine rengarenk bir program hazırladı.

Aryalardan şarkılara, tangolardan türkülerimize uzanan bir repertuvar sunacak olan sanatçılara piyanoda usta müzisyen Paolo Villa eşlik edecek. Salı Resitalleri’nin Genel Sanat Yönetmeni Serhan Bali ise; her konserde olduğu gibi bu konserde de seslendirilen eserler ve bestecileri hakkında bilgi vererek, sanatçılarla mini sohbetler yaparak, müzikseverlerin dinleme deneyimini zenginleştirecek.

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