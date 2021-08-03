3 Ağustos koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.
3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU 2021 AÇIKLANIYOR!
3 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.
2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 73 milyon 839 bin 405'e yükseldi.
Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 153 bin 317, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 639 bin 790 oldu.
En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 10'a yükseldi.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı, Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte de 20 yazar, Kovid-19 aşısı yaptıranlara kitap hediye etti.
Yurtta Kovid-19 vaka sayısında en çok artışın yaşandığı illerden Ağrı'da, aşı ekipleri sağlık kuruluşlarında ve kırsalda vatandaşları aşılamaya devam ediyor.
Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde Kovid-19 aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını bildirdi.
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