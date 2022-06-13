Törenle başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2’inci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan gecenin açılış konuşmasını festival yönetmeni Vecdi Sayar yaptı. Sayar, yaptığı konuşmada; “Geçen yıl pandemi koşullarında başlattığımız festivalimiz artık çok daha sağlam ilerleyecek, büyüyecek. Bu gece olduğu gibi sinema salonlarımız dolacak. İzmir seyircisinin desteğiyle ve sahiplenmesiyle adından söz ettiren saygınlığa kavuşacak.” dedi.

Gecede konukları selamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu; “Bu akşam açılışımızda çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Onun müzikleriyle bütün bir geçmişimizi film şeridi gibi hatırlıyoruz. Sayın Zülfü Livaneli’yi bu akşam konuk etmekten, bizleri onurlandırmasından son derece bahtiyarız. Bu festivalle İzmir, kültür sanat alanında çok daha güçlenecek. Zira amacımız; sinemanın ve müziğin susmadığı, tersine daha da çok ürettiği, konuştuğu bir Türkiye yaratmak” diye konuştu.

Müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner verildi. Zülfü Livaneli yaptığı ödül konuşmasında; “ Bu akşam anladık ki İzmir’in sadece dağlarında değil, salonlarında da çiçekler açıyormuş. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadım. İzmir her haliyle çok güzel, her haliyle farklı. Bu tematik festival de İzmir’e çok yakıştı" dedi.

Gece, Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrasının seslendirdiği Zülfü Livaneli film müzikleri konseriyle sona erdi.

Uluç Bayraktar’ın yapımcılığını ve yönetmenliğin üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ile birlikte yazdığı '9,75', 2'nci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin ikinci gününde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festivalin Ulusal Yarışma başlığı altında gösterilen film, Mehmet Eroğlu’nun beyazperdeye uyarlanan '9,75 Santimetrekare' adlı kitabından uyarlandı. Film, Güneydoğuda yaşayan' Zinar' ve ailesiyle Batı'da yaşayan ve yakın zamanda öleceğini bilen, kendiyle savaş halindeki travmaları olan yazar 'Ahmet'in hikâyesini anlatıyor.

Gösteriminin ardından Burak Göral’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, '9,75' filmin oyuncularından Şükran Aktı ve film müziğinin bestecisi Avi Medina katıldı. Aktı söyleşide; “Filmin kısa ama çok etkili sahnelerine sahibim. Çok sevdiğim severek çalıştığım bir rol ve film oldu” dedi. Avi Medina ise konuşmasında; “Filmi çok cesur buldum. Filmin Türkiye’de kolay kolay anlatılamayacak bir hikaye anlattığını düşünüyorum. Filmde bence en önemli şey anlattığı hikayenin cesurluğu” diye konuştu.

Proje sahipleri Festival kapsamında İzmir Sanat'ta beş gün boyunca Kısa Film Proje Yarışması’nın seçici kurul üyeleri; Işıl Özgentürk, Tahsin İşbilen, Cumhur Bakışkan, Nihat Durak, Hilmi Etikan, Vecdi Sayar ve Prof. Lale Kabadayı’nın danışmanlığında gerçekleşecek atölyenin ardından filmlerini çekecekler.

Müzik Temalı Kısa Film Geliştirme Atölyesi’ne katılan 10 film projesinin sahipleri sahneye çıkıp kendilerini tanıttı, filmlerini anlattı. Sonrasında Kısa Film Proje Yarışması’nın seçici kurul üyeleri, proje sahiplerine 5 gün süresince neler yapacaklarına dair bilgiler verdi.

Jüri üyesi Işıl Özgentürk yarışma hakkında; “Atölye; kurmaca, belgesel ve animasyon olarak çeşitli bölümlere ayrıldı ve herkes senaryosuyla geldi. Senaryoları daha ileri bir düzeye atlatıyoruz. Son derece keyifli bir atölye” dedi.

Proje yarışmasında seçilen projeler ve yönetmenleri şunlar;

- Sensiz Senler/ Nisa Nemutlubakış

- Radyodaki Şarkı/ Aslı Coşar

- Nokta/ Hakan Gül

- Mardin Diller ve Dinler Korosu/ Elif Yiğit Aygün

- Sevgili Marsias/ Simge Günsan

- Musiversalism/ Orçun Buldaç

- Notalar Susmaz/ E. Kemal Mert

- Playback/ Onur O. Akşit

- Bosna Gece ve Müzik/ Şenol Çöm

- Elbet Bir Gün/ Enes Yıldız

İzmir Sanatta Federico Fellini’nin Otto e Mezzo filmi öncesinde, Vecdi Sayar moderatörlüğünde Nino Rota söyleşisi yapıldı. Fetay Soykan söyleşi hakkında “Nino Rota’yı biz Fellini’nin ve diğer İtalyan Yönetmenlerin filmlerinden biliyoruz. Nino Rota çok sağlam bir müzik eğitimi almış bir müzisyendir. 150 kadar yerli ve yabancı film müziği bestelerinin yanı sıra ünlü film Baba’nın müziğini de bestelemiştir” dedi. Söyleşinin ardından Federico Fellini’nin Ottto e Mezzo filmi izlendi.