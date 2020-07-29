Milli Piyango 29 Temmuz çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşamki çekilişle birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.
MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SIRALI TAM LİSTE - 29 TEMMUZ 2020
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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