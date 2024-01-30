Reyting sonuçları 29 Ocak Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen ve kamuoyunda dikkatle takip edilen Kızıl Goncalar'ın reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Survivor All Star ve Ömer gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 29 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: