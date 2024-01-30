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        Haberler Televizyon 29 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Survivor All Star

        Reytingler pazartesi yarışı! 29 Ocak reyting sonuçları: Kızıl Goncalar, Ömer, Survivor

        Reyting sonuçları 29 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kızıl Goncalar, Ömer ve Survivor All Star rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 08:07
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        • 1

          Reyting sonuçları 29 Ocak Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen ve kamuoyunda dikkatle takip edilen Kızıl Goncalar'ın reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Survivor All Star ve Ömer gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 29 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          29 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          29 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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