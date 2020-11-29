Milli Piyango 29 Kasım çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 KASIM 2020

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4000000TL Kazanan Numara

684045

100000TL Kazanan Numara

045441

AMORTİ

0, 5

10000TL Kazanan Numara

007732 047733 067243 075292 088619 117648 125703 137098 166292 179128 240964 294770 300038 353459 402718 412946 453469 545724 597572 618211

1000TL Kazanan Numara

013344 065080 068844 069095 076887 078634 126268 134572 144869 153204 166539 167901 243008 260246 261547 263503 282155 286077 304702 342827 354462 365310 404515 421313 438586 440070 444118 450500 458637 464846 471341 483953 488918 497352 514038 518263 534479 545721 558154 563611 603468 610505 627418 648405 651549 679376 679902 683830 694427 696003

400TL Kazanan Numara

00407 01758 02538 05650 05930 11440 13249 15844 30008 30057 31026 32124 33354 34663 34822 38140 41149 41801 45879 54858 55064 58522 59424 60934 68170 70149 73255 74770 75512 76858 76881 77752 80520 80584 83179 84221 93472 96029 97282 99103

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.