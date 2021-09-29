Korona vaka sayısı 29 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan yükseliş endişe yaratmaya başladı. İşte en güncel korona virüs tablosu...
29 EYLÜL 2021 GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...
Koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
28 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi. 239 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bakan Koca, salgında toplam vaka sayısının 7 milyon 95 bin 580'e yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi. 239 kişi hayatını kaybederken 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,45, 2'nci doz ortalaması yüzde 70,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 658 bin 331, 2'nci dozda 44 milyon 59 bin 772 ve 3'üncü dozda 10 milyon 280 bin 158 olmak üzere toplam 108 milyon 734 bin 111 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak oldu.
'COVİD-19 TOPLAM VAKA SAYISI 7 MİLYON 95 BİN 580'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Bu kadar insanın içinden gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla, 7 Milyon 95 bin 580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.
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