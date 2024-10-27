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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Ekim’de kullanabileceğiniz Atatürk’ün en güzel görselleri! Atatürk’ün 29 Ekim ile ilgili sözleri

        29 Ekim'de kullanabileceğiniz Atatürk'ün en güzel görselleri! Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılı kutlu olsun. Şimdiden en güzel karelerle 29 Ekim'e özel Atatürk görseli araştırılıyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşmak veya yakın çevresine göndermek isteyen vatandaşlar en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Ekim sözleri ile Atatürk fotoğraflarına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri ve görselleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:48
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        • 1

          Sosyal medya platormlarında Cumhuriyet’in önemine vurgu yapmak isteyenler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri ve Atatürk görsellerini araştırmaya başladı. İşte 29 Ekim sözleri ve Atatürk fotoğrafları

        • 2

          29 EKİM’E ÖZEL ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

          Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

          Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

          Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

          Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

          Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

        • 3

          Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

        • 4

          “Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.”

        • 5

          Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

          Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

          Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

        • 6

          Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

          Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

        • 7
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