29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Gün itibariyle İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde İzmirli vatandaşlar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı sorusunun cevabına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...