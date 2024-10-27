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        Haberler Bilgi Ekonomi 29 Ekim'de emekli ikramiyesi var mı? Bu seneki 2024 Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi?

        Geçtiğimiz sene 29 Ekim'de emekli vatandaşlara, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin lira ikramiye verilmişti. Şimdi milyonlarca emekli, bu sene de ikramiye alıp alamayacağını araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de emekli ikramiyesi var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:02
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          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na heyecanlı geri sayım başladı. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle milyonlarca emekliye 5 bin lira ikramiye verilmişti. Peki, bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye ikramiye var mı? İşte, detaylar...

        • 2

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

          Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

          Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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