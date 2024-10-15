Bu sene 101. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için araştırmalar başladı. Milyonlarca özel ve kamu sektörü çalışanı, coşkuyla kutlanacak bayramın resmi tatil olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...