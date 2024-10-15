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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 28-29 Ekim kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

        Yılın son bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyet'in 101. yılı büyük bir coşkuyla ülkenin dört bir yerinde kutlanacak. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? 28 Ekim yarım gün mü? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:08
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        • 1

          Bu sene 101. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için araştırmalar başladı. Milyonlarca özel ve kamu sektörü çalışanı, coşkuyla kutlanacak bayramın resmi tatil olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...

        • 2

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

          Bu sene Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. Kamu kuruluşları 29 Ekim'de tüm gün kapalı olacak ancak 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai saatine geri dönecek.

        • 3

          28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

          28 Ekim Pazartesi yarım gün olarak sayılıyor. 28 Ekim günü kamu sektörü saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Ancak özel sektörde tatil durumu değişiklik gösterebilir.

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