Resimli 29 Ekim mesajları: Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılına özel, en güzel, anlamlı, resimli 29 Ekim mesajları
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı yurdun dört bir tarafında coşku içinde kutlanıyor. Bu önemli gün öncesinde, 29 Ekim resimli kutlama mesajları gündemdeki yerini aldı. Yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, en güzel Atatürk resimli, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılına özel, en güzel, anlamlı, duygusal, resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri...
29 Ekim resimli mesajları... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, her yıl olduğu gibi bu sene de yurdun dört bir tarafında kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'ten bu yana yurdun dört bir tarafından büyük bir çoşku ve törenlerle kutlanmaktadır. Bayram için hazırlıkların sonuna gelinirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları gündemi meşgul etmeye başladı. Bu bağlamda Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılına özel birbirinize gönderebileceğiniz 29 Ekim resimli mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel, anlamlı, duygusal 29 Ekim mesajları...
RESİMLİ CUMHURİYET BAYRAMI MESJLARI VE SÖZLERİ
Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
29 EKİM 2022 CUMHURİYET BAYRAMI ATATÜR SÖZLERİ
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
29 Ekim'i karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.