Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsada işlem yapılır mı, hisse alım satımı yapılabilir mi? 29 Ekim'deki işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsada işlem yapılır mı? 29 Ekim'deki işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul, 28 Ekim Salı günü yarım gün işlem gördü ve saat 13.00 itibarıyla kapanış yaptı. 29 Ekim Çarşamba günü ise borsada herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecek. Resmî tatil nedeniyle takas işlem tarihlerinde de değişiklik yapıldı. Peki, 29 Ekim'deki işlem takasları ne zaman gerçekleşecek? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler duracak. 28 Ekim Salı günü yarım gün açık olan borsa, saat 13.00’te kapanış yaptı. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm piyasalar resmî tatil kapsamında kapalı olacak. Tatil nedeniyle takas tarihlerinde de düzenleme yapıldı. Peki, 29 Ekim'de borsada yapılan işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?

        • 2

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BORSADA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

          Borsa İstanbul' 28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar açıktı. 29 Ekim Çarşamba günü ise borsada herhangi bir işlem yapılmayacak.

        • 3

          29 EKİM'DE BORSADA YAPILAN İŞLEMLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

          Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, 28-29 Ekim günü yapılacak işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak.

          Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa