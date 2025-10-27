Bu sene 102. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda; SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı iki şehirde gösteri uçuşu yapacak. İşte, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim 2025 gösteri uçuşu programı