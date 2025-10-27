Habertürk
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu programı: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman?

        Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı için hazırlıklar tüm yurtta büyük bir coşkuyla sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı şehirlerde gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla gökyüzünü renklendirecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu gösteriler, Cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne taşıyacak. İşte, 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:53
        • 1

          Bu sene 102. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda; SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı iki şehirde gösteri uçuşu yapacak. İşte, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim 2025 gösteri uçuşu programı

        • 2

          SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

          SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saat 14.40'ta gösteri uçuşu yapacak.

        • 3

          TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

          Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kırklareli Barajı'nda saat 16.30'da gösteri yapacak.

          Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 16.30

          Prova Uçuşu: 28 Ekim 16.30

          Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 16.30

          Yer: Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri

