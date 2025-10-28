29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler duracak. 28 Ekim Salı günü yarım gün açık olan borsa, saat 13.00’te kapanış yaptı. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm piyasalar resmî tatil kapsamında kapalı olacak. Tatil nedeniyle takas tarihlerinde de düzenleme yapıldı. Peki, 29 Ekim'de borsada yapılan işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?