29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos tatil olarak sayılıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan Zafer Bayramı için vatandaşlar, bu kez de 29 Ağustos günü için araştırma yapıyor. 29 Ağustos'un tatil ya da yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün tatil mi? İşte, detaylar....