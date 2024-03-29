Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da seyircileri ile buluştu. İzleyiciler, hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek adına bugün "28 Mart reyting birincisi kim?" araştırması yapmaya başladı. İşte, AB ve total reyting sonuçlarına göre dün akşamın birinci yapımı...