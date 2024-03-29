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        Haberler Televizyon 28 Mart Perşembe dünün reyting sonuçları BELLİ OLDU! AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Kül Masalı, Sakla Beni

        Reytinglerde zirve yarışı! 28 Mart Perşembe AB ve total reyting sonuçları!

        28 Mart'ın reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Kül Masalı ve Sakla Beni yeni bölümleriyle yer aldı. Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'ın ise tekrar bölümü yayınlandı. İşte, 28 Mart sonuçlarına göre reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:54
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        • 1

          Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da seyircileri ile buluştu. İzleyiciler, hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek adına bugün "28 Mart reyting birincisi kim?" araştırması yapmaya başladı. İşte, AB ve total reyting sonuçlarına göre dün akşamın birinci yapımı...

        • 2

          28 MART PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1. İnci Taneleri – Kanal D

          2. Survivor All Star – TV 9

          3. Hudutsuz Sevda – NOW

          4. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          5. Esra Erol’da – ATV

          6. İnci Taneleri (Özet) – Kanal D

          7. Aldatmak – ATV

          8. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          9. Hudutsuz Sevda (Özet) – NOW

          10.ATV Ana Haber – ATV

        • 3

          28 MART PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          1. İnci Taneleri – Kanal D

          2. Survivor All Star – TV 8

          3. İnci Taneleri (özet) – Kanal D

          4. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          5. Aldatmak – ATV

          6. Hudutsuz Sevda - NOW

          7. Esra Erol’da – ATV

          8. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          9. Ramazan Sevinci – TRT1

          10.Ana Haber – TRT1

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